DEPORTES - JUEGOS CHUBUTENSES PCD - SOCIEDAD

Más de 160 deportistas en los Juegos Chubutenses PCD

Este viernes 2 y el sábado 3 de octubre, se llevará adelante la instancia provincial de los Juegos Chubutenses para Personas con Discapacidad (PCD) 2026, con competencias de Natación y Atletismo que se desarrollarán en simultáneo en las localidades de Trelew y Rawson.
El encuentro reunirá a más de 160 deportistas de distintos puntos de la provincia y tiene como objetivo seguir fortaleciendo el deporte adaptado, generando espacios de participación, inclusión, competencia y promoción del talento deportivo chubutense.

Certamen itinerante

El certamen contempla competencias en instancias locales y zonales y, posteriormente, una final provincial, etapa decisiva que reúne a los clasificados zonales en sedes designadas para coronar a los campeones chubutenses.
Las localidades participantes para estas nuevas finales en Natación y Atletismo PCD son: Río Pico, El Maitén, Río Mayo, Epuyén, Corcovado, Las Golondrinas, Cerro Centinela, Gaiman, Sierra Colorada, Puerto Madryn, Esquel, Trelew, Trevelin, Rawson, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Para esta edición formarán parte del evento un total de 165 deportistas: 112 en atletismo y 53 en natación.
Los Juegos Chubutenses PCD tienen como objetivo principal promover la inclusión social, la participación activa y la igualdad de oportunidades para deportistas locales con discapacidad. Mediante la práctica adaptada deportiva y el trabajo en equipo, busca fomentar el desarrollo físico, emocional y social de los atletas.
Además, se utiliza como plataforma de detección de talentos y desarrollo competitivo, conectando las instancias provinciales con certámenes como los Juegos Evita PCD, los Juegos ParaEpade y Para Araucanía.

Acto de apertura y cronograma de competencias

El acto de apertura oficial se realizará este viernes 2 a las 15 horas en el Complejo de Escuelas Especiales de Rawson.
En Natación, la actividad se llevará a cabo el viernes de 9 a 13 y de 17 a 19 horas en el Complejo Deportivo CEYDDET de Trelew, y continuará el sábado de 10 a 13 horas en la Asociación Myfanwy Humphreys de Rawson.
Por su parte, Atletismo se disputará íntegramente en la Pista de Atletismo de Trelew: el viernes de 9 a 12 y de 16 a 18 horas, y el sábado de 9:30 a 12 horas.

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