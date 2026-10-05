Luque se sumó al debate de propuestas del PJ para Trelew
Durante el fin de semana, el diputado nacional Juan Pablo Luque, realizó de diversas actividades en las ciudades de Rawson y Trelew. En este último caso, junto al diputado provincial Emanuel Coliñir y el concejal Juan Aguilar participó del Foro de Políticas Territoriales organizado por el Partido Justicialista de Trelew.
La actividad reunió a dirigentes, referentes y militantes para debatir propuestas y líneas de trabajo sobre el presente y el futuro de la ciudad.
El encuentro forma parte de una agenda de discusión política y territorial que continuará con nuevas instancias en Trelew.
El foro fue planteado como un espacio para intercambiar experiencias y construir propuestas en torno a distintas problemáticas de la ciudad, con la participación de dirigentes, especialistas y actores vinculados a cada temática.
La agenda contempló cinco grandes ejes: Salud Pública; Educación y Cultura; Problemáticas de la Comunidad; Obra Pública, Servicios y Vivienda; y Producción y Desarrollo Sostenible, con exposiciones que fueron complementadas con instancias de discusión y elaboración colectiva.