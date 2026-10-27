Flávio Bolsonaro huyó a Estados Unidos y solicitará asilo a Trump

El derrotado candidato presidencial opositor brasileño, Flávio Bolsonaro huyó a Estados Unidos el martes 27 de octubre y solicitará asilo al presidente estadounidense, Donald Trump, reportaron medios brasileños como Jornal do Brasil, y estadounidenses.

Horas antes, el medio brasileño Metrópoles había informado que el senador liberal había partido hacia EEUU, citando allegados a la familia.

Según CNN Brasil y Agencia Brasil, que citan a Reuters, el excandidato presidencial opositor huyó a Estados Unidos con su esposa y sus dos hijas. Según este reporte, las dos hijas de Bolsonaro no asistieron a sus respectivas escuelas en Brasilia el martes.

Flávio Bolsonaro llevaba desaparecido desde la mañana del martes 27 de octubre. El último mensaje fue enviado a las 8 de la mañana a Rogério Marinho, coordinador de su campaña. El senador afirmó que estaba “tranquilizando sus pensamientos “, pero no respondió si había salido de Brasil.

Flávio recibió el consejo de sus aliados de no abandonar el país, a pesar de que afirmó que corría el riesgo de ser arrestado.

El senador dejará su cargo a partir de febrero de 2027, por primera vez en 24 años, y está siendo investigado en dos pesquisas por la Policía Federal.

Según informaciones recogidas por CNN, Flávio mostró irritación ante la orden del ministro Alexandre de Moraes, del STF (Tribunal Supremo Federal), de que entregara sus pasaportes.

El senador opositor perdió las elecciones ante Luiz Lula da Silva en la segunda vuelta celebrada el domingo 25 de octubre. Al día siguiente, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alexandre de Moraes, ordenó la incautación de los pasaportes del parlamentario.

Bolsonaro está siendo investigado junto con su abogado y amigo Willer Tomaz por presunto lavado de dinero. Bolsonaro debía entregar los documentos este martes, pero no lo hizo.

Flávio también está formalmente bajo investigación en el caso “Dark Horse”, en el que Daniel Vorcaro, expropietario de Banco Master, actualmente encarcelado, presuntamente transfirió aproximadamente R$ 61 millones a petición del senador para la producción de una película biográfica sobre el expresidente Jair Bolsonaro.

En este caso, la Policía Federal investiga sospechas de lavado de dinero, evasión fiscal, corrupción y otros posibles delitos.