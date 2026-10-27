Cae el empleo formal y acumula 14 meses consecutivos en baja

El empleo formal en Argentina acumula 14 meses de caída. Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el Conicet, la cantidad de asalariados registrados disminuyó un 1,5% interanual en julio de 2026. Esa reducción representa la pérdida de 155.000 puestos de trabajo en doce meses.

Las empresas privadas concentraron la mayor pérdida de empleos durante julio. El sector registró una baja mensual del 0,2%, equivalente a 12.700 trabajadores, hasta quedar en aproximadamente 6,1 millones de asalariados. Desde noviembre de 2023, la caída acumulada alcanzó el 4,2%, con 266.000 puestos menos. Así, la dotación de personal retrocedió a niveles similares a los de mayo de 2014.

El ajuste alcanzó a ocho de los 13 sectores de la actividad privada durante el séptimo mes del año. La construcción tuvo la mayor caída porcentual, con un 0,6%, seguida por la intermediación financiera, con un 0,4%. En términos absolutos, el comercio encabezó las pérdidas con 3.800 empleos menos. La industria se ubicó después, con una reducción de 2.800 trabajadores.

El deterioro industrial se prolonga desde hace casi tres años. El sector registró bajas mensuales en 33 de los últimos 35 meses y perdió cerca de 95.000 puestos desde septiembre de 2023. Por su parte, la construcción quedó en 377.000 trabajadores, cerca de sus mínimos históricos. Este retroceso laboral contrasta con el crecimiento acumulado del 2,2% de la actividad económica entre noviembre de 2023 y julio de 2026, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

A la pérdida de empleo se suma el deterioro del poder adquisitivo. El Salario Mínimo, Vital y Móvil se fijó en $383.800 en septiembre de 2026. En términos reales, acumuló una caída del 40,8% desde noviembre de 2023 hasta alcanzar su nivel más bajo desde junio de 2003. El informe de la UBA y el Conicet sitúa así la contracción del trabajo registrado en un contexto de fuerte pérdida de ingresos.