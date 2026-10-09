En Tecka inauguraron un busto del héroe de Malvinas Austin



La Escuela Provincial Nº 17 de Tecka instaló un busto en homenaje al soldado Ricardo Andrés Austin, héroe chubutense caído en combate durante la Guerra de Malvinas. La ceremonia adquirió un significado especial al realizarse en la fecha en la que Austin, perteneciente a la Clase 63, habría cumplido 63 años. Ocho de sus camaradas regresaron especialmente a Tecka para acompañar a sus familiares y rendirle homenaje.

Entre los presentes estuvo quien fuera su jefe, Juan José Gómez Centurión, en un reencuentro atravesado por la memoria, el afecto y el compromiso de mantener vivo el recuerdo de quienes combatieron en las Islas Malvinas.

El busto fue trasladado hasta la localidad por integrantes de la Sección Romeo del Regimiento de Infantería Mecanizado 25 y, desde ahora, forma parte de un nuevo espacio de homenaje y memoria para la comunidad educativa y los vecinos de Tecka.

Del acto participaron el intendente de Tecka, Jorge Seitune; familiares y hermanos de Ricardo Andrés Austin; autoridades; representantes de distintas fuerzas; integrantes de la comunidad educativa y vecinos de la localidad. La ceremonia contó además con presentaciones artísticas y la participación de la Banda del Ejército, que acompañó una jornada cargada de emoción y significado.

Un legado que permanece vivo

Ricardo Andrés Austin murió en combate el 28 de mayo de 1982 durante la Guerra de Malvinas. Su historia mantiene un fuerte vínculo con Tecka y forma parte de la memoria colectiva de la comunidad.

El homenaje realizado en octubre da continuidad a las distintas acciones desarrolladas para preservar su legado. En junio de este año, el Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura y la Municipalidad de Tecka, inauguró un nuevo monumento en su memoria, luego de un pedido realizado por sus familiares ante la imposibilidad de restaurar el original emplazado en la localidad.

En aquella oportunidad también se inauguró la imagen de la Virgen Malvinera y se presentó la muestra itinerante del Museo Soldado de Malvinas, sumando nuevos espacios y expresiones destinados a transmitir la historia y el legado de los combatientes a las futuras generaciones.

Desde la Subsecretaría de Cultura se destacó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas, que fortalecen la construcción de la memoria colectiva y contribuyen a preservar la causa Malvinas como parte fundamental del patrimonio histórico y cultural de los chubutenses.