ELECCIONES - GAIMAN - INTENDENCIA

Cuatro candidatos se presentaron para la intendencia de Gaiman

Tras el cierre del plazo legal para las candidaturas a intendente de Gaiman, se confirmó que se presentaron cuatro candidatos. Carlos Huentelaf, por Familia Chubutense; Raúl Ferrero, por Despierta Chubut; Wanda Marlén Rodríguez, por Renovación y Desarrollo; y Diego Damián Brunt, por Chubut Somos Todos.

Se trata de las elecciones extraordinarias que se darán el 13 diciembre de 2026 tras el fallecimiento de intendente Darío James, para completar su mandato. Así lo confirmó Alejandro Tullio secretario electoral permanente de Chubut.

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