Asesinaron a un joven en Comodoro Rivadavia

Un joven murió este jueves por la noche tras recibir una puñalada en el pecho durante una pelea registrada en Comodoro Rivadavia.

El hecho fue advertido mediante un llamado telefónico que alertó a las autoridades sobre un enfrentamiento. En ese momento, efectivos policiales participaban de un operativo de saturación junto al Comando Unificado sobre la avenida Nahuel Huapi, por lo que se dirigieron al lugar.

Al arribar, encontraron a un joven (identificado como Ezequiel Alvarado) tendido en el suelo con una herida de arma blanca en el pecho, a la altura del corazón. Debido a la gravedad de su estado, solicitaron inmediatamente la intervención de personal sanitario.

La víctima fue trasladada al Hospital Regional, fue atendido de urgencia, pero no logró sobrevivir.

El agresor identificado como Lucas Aaron Romero fue detenido y se le dictó prisión preventiva por tres meses.