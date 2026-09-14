Milei: «En 2023 eramos un montón de promesas, ahora somos resultados»



El presidente Javier Milei recibió hoy en Casa Rosada a diputados y senadores de La Libertad Avanza, ante quienes destacó los resultados alcanzados por el Gobierno y la importancia de sostener el rumbo económico.

En ese marco, el jefe de Estado subrayó la necesidad de cuidar la reputación económica que la Argentina reconstruyó en los últimos años y de sostener el rumbo frente a las interpretaciones del statu quo.

El Presidente remarcó la importancia de contrastar los datos de la economía con las interpretaciones que circulan públicamente y señaló que la Argentina atraviesa un proceso sostenido de crecimiento. En ese sentido, destacó que la economía lleva 27 meses consecutivos de crecimiento y que durante los dos primeros años de gestión acumuló un crecimiento cercano al 10 por ciento.

Asimismo, señaló que tampoco es correcto afirmar que no hay consumo y destacó que el consumo privado se encuentra en niveles históricos. En ese sentido, remarcó que la economía argentina está creciendo durante todo el período a una velocidad cuatro veces superior a la registrada históricamente.

Además, señaló que la Argentina va a superar los 100 mil millones de dólares en exportaciones.

“Nosotros apostamos al progreso tecnológico como acelerador del desarrollo aumentando rendimientos crecientes”, sostuvo el Presidente, y explicó que el crecimiento y el desarrollo se potencian a partir de la combinación de habilidades y tecnología. En ese sentido, explicó que el modelo económico del Gobierno se sostiene sobre cinco pilares: equilibrio fiscal, baja de impuestos, desregulación, apertura y desarrollo del capital humano. “La clave es mantenerse en el rumbo. Eso no es negociable”, afirmó.

Durante la reunión también se hizo referencia al libro «Economía en una lección ”, libro que regaló a cada uno de los asistentes y fue motivo de debate y conversación durante la reunión.

Por último, el Presidente destacó el contraste entre las promesas realizadas al inicio de la gestión y los resultados alcanzados: “Éramos un montón de promesas, ahora somos un montón de resultados”.