Ucrania lanzó una masiva oleada de drones contra Rusia

Ucrania lanzó una masiva ofensiva con drones contra territorio ruso durante la madrugada del domingo, con cientos de aparatos dirigidos hacia Moscú, en coincidencia con el último día de las elecciones parlamentarias.

Las autoridades rusas informaron que más de 1.600 drones fueron derribados o interceptados desde el sábado, incluidos unos 450 que se dirigían hacia la capital, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, calificó el episodio como el mayor ataque con drones registrado contra la ciudad. Una instalación de la refinería de petróleo de Moscú resultó dañada y también se registró el impacto de un aparato en un edificio residencial.

En la región de Moscú, dos personas murieron y otras resultaron heridas, según informó el gobernador Andrei Vorobiov.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que la ofensiva incluyó drones y misiles de fabricación nacional y que los objetivos estuvieron vinculados con instalaciones petroleras y logísticas.

Desde Kiev sostienen que los ataques contra infraestructura energética buscan afectar los recursos que sostienen el esfuerzo bélico ruso. Ucrania no realizó hasta el momento una confirmación oficial detallada sobre la operación.

El ataque coincidió con la tercera y última jornada de las elecciones parlamentarias rusas, desarrolladas entre el 18 y el 20 de septiembre. Moscú acusó a Kiev de intentar afectar el proceso electoral, aunque Sobianin aseguró que el objetivo no fue alcanzado.

Los comicios también se realizaron en territorios ucranianos ocupados por Rusia, una medida que Kiev considera ilegal.

Fuente: Agencia NA