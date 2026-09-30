Torres hará un anuncio este jueves en París



El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, protagonizará en París un importante anuncio vinculado con la industria petrolera provincial, durante una presentación que contará con la participación de autoridades del Gobierno Nacional y representantes de Pan American Energy.

La presentación se realizará este jueves a las 10:00 (hora Argentina) en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y contará con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni y el diputado nacional Jorge Avila.

El anuncio, que podrá seguirse en vivo a través de las redes oficiales, se desarrollará en el marco de Argentina Week, una iniciativa que reúne en la capital francesa a representantes del Gobierno Nacional, mandatarios provinciales, empresarios e inversores internacionales, con una agenda orientada a promover oportunidades de inversión en sectores estratégicos de la economía argentina.

Chubut, presente en la agenda internacional de inversiones

La participación del mandatario provincial estará centrada en un anuncio de especial relevancia para el sector hidrocarburífero de Chubut, cuyos detalles serán dados a conocer durante la presentación oficial.

El encuentro forma parte de una agenda internacional que tiene a la energía entre sus principales ejes, junto con otras actividades estratégicas, y que contempla reuniones con representantes de empresas, instituciones y organismos internacionales.

Argentina Week se desarrolla en distintos espacios de París, entre ellos la Embajada argentina, la OCDE, la Agencia Internacional de la Energía y la Cámara de Comercio Internacional.

En ese contexto, la participación de Torres junto a las principales autoridades económicas del país y referentes de Pan American Energy pondrá a la industria petrolera chubutense en el centro de una de las presentaciones de la agenda del encuentro.