Sesión clave: La oposición impone endeudamiento y discapacidad en la agenda

La oposición irá a fondo este miércoles para llevar a cabo la sesión especial que tiene como objetivo emplazar a comisiones los dictámenes de la prórroga en la Emergencia en Discapacidad y los textos vinculados al sobreendeudamiento familiar. Ante este marco, el oficialismo decidió a último momento participar de la sesión junto al Pro y los radicales para imponer su estrategia.

El oficialismo reunió a sus aliados este martes en el Salón de Honor de la Cámara baja, donde Gabriel Bornoroni y Silvana Giudici encabezaron un encuentro con el Pro, Karina Banfi y varios provinciales. Según supo este medio, el tema central fue para tratar de convencer a los dialoguistas de no asistir al recinto el miércoles con la promesa de elevar una propuesta superadora respecto a los dos temas.

Sin chances de lograr desnutrir el quórum, la bancada que preside Gabriel Bornoroni optó por llevar a sus 95 integrantes a las 12.00 al recinto para contraponer al espectro opositor con el cronograma anunciado en comisiones: dictaminar la prórroga en la Emergencia en Discapacidad el 23 de septiembre y el sobreendeudamiento familiar el 30 en un plenario de Finanzas, Defensa del Consumidor y Presupuesto.

Asimismo, el Pro dejó trascender que le hicieron un pedido explícito al oficialismo para que lleve a Casa Rosada la exigencia de cumplimiento con los prestadores de discapacidad tal como establece la Ley 27.793 -Emergencia en Discapacidad- aprobada por el Congreso en 2025. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no estuvo presente en la reunión. Sí estuvieron Nicolás Mayoraz, Giselle Castelnuovo y Laura Rodríguez Machado.