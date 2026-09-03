Se derrumbaron las ventas de productos lácteos

El deterioro se concentró en el mercado argentino, mientras las exportaciones, la generación de caja y la reestructuración de la deuda aportaron señales más favorables.

La contracción estuvo explicada fundamentalmente por el mercado argentino. Las ventas locales bajaron de $807.199 millones a $723.996 millones, una disminución real de 10,3%.

En sentido contrario, los ingresos provenientes de los mercados externos crecieron 10,5%, hasta alcanzar los $172.242 millones.

Los estados financieros de Mastellone Hermanos correspondientes al primer semestre de 2026 ofrecen una radiografía bastante precisa de las dificultades que atraviesa la industria de alimentos de consumo masivo.

La compañía logró sostener su operación, generar efectivo y reducir su deuda financiera, pero no pudo evitar una nueva pérdida en un escenario marcado por el debilitamiento de las ventas en el mercado interno, los altos costos y la búsqueda de precios más bajos por parte de los consumidores.

Entre enero y junio, Mastellone registró ingresos por $908.674 millones, expresados en moneda homogénea al cierre del período. El resultado representa una caída real de 6,7% frente a los $973.850 millones obtenidos en el primer semestre de 2025.

El cambio en la composición del negocio resulta significativo. En el primer semestre de 2025 las exportaciones representaban aproximadamente 16% de los ingresos de Mastellone. Un año después explicaron cerca de 19%.

El mercado externo funcionó, así como una válvula de compensación, aunque no alcanzó para neutralizar la caída de las ventas domésticas.