Ordenaron la captura de Carlos Díaz por incumplir una probation



La jueza de Puerto Madryn María Inés Bartels declaró en rebeldía y ordenó la captura de Carlos Gabriel Díaz, en el marco de una causa judicial en la que se investigan hechos vinculados con la empresa Harinas Patagónicas, luego de que incumpliera las condiciones que debía respetar para mantener el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, conocido como probation.

La decisión fue adoptada este jueves durante una audiencia solicitada por el abogado particular Diego Martínez Zapata, a partir de los incumplimientos atribuidos a Díaz. El imputado había sido debidamente convocado, pero no se presentó ante la Justicia, informó la Fiscalía de Puerto Madryn.

Durante la audiencia se planteó que Díaz tampoco cumplió con el pago de las cuotas correspondientes a la reparación económica que había asumido como parte de las condiciones para acceder al beneficio.

Ante esta situación, la parte acusadora solicitó la revocación de la suspensión del juicio a prueba y la continuidad del proceso judicial.

Díaz había obtenido una probation por el plazo de un año y seis meses, durante el cual debía cumplir distintas obligaciones, entre ellas las de carácter económico. El beneficio había sido concedido en el marco de una causa por “retención indebida”, vinculada a la empresa Harinas Patagónicas.

La falta de cumplimiento de esas condiciones y su ausencia a la audiencia derivaron finalmente en la declaración de rebeldía y en la orden de captura dispuesta por la jueza Bartels.