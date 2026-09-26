Salud inició el Plan Provincial de VPH en Esquel



El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud y del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), puso en marcha en Esquel el Plan Provincial de (VPH).

El inicio de la estrategia, que tiene como propósito la prevención y la detección temprana del cáncer cuello de útero, se efectuó en el CAPS del barrio Don Bosco y contó con la presencia de las referentes de la cartera sanitaria provincial, la directora general de Programas de Salud, Valeria Nazar; y la directora provincial de Atención Primaria de la Salud, Jimena Raspini; además de la jefa del Área Externa del Hospital Zonal Esquel, Elvira Gauna.

La iniciativa en Esquel se despliega de manera simultánea en cuatro CAPS, Don Bosco, Sargento Cabral, Ceferino y Bella Vista, y está destinada a mujeres entre 30 y 65 años, con o sin obra social. La práctica es gratuita, rápida, confidencial y no requiere de orden médica previa.

Innovación y acompañamiento

La jefa del Área Externa del Hospital Zonal Esquel, Elvira Gauna, destacó que “el Plan incorpora por primera vez en el sistema público de salud local la modalidad de autotoma, un procedimiento innovador y sencillo, mediante el cual cada usuaria recolecta su propia muestra vaginal utilizando un hisopo dentro de un espacio privado en el Centro de Salud”.

En ese sentido, recalcó que “el equipo de salud local recibió la asistencia técnica correspondiente para brindar explicación previa, asesoramiento y acompañamiento continuo a las mujeres que lo requieran”.

De esa forma, Gauna explicó que “una vez recolectada la muestra, el hisopo se coloca en un tubo contenedor y se entrega al personal del Centro para su posterior procesamiento en laboratorio. Esta metodología busca promover el cuidado autónomo y ampliar el acceso masivo de la comunidad a los controles preventivos”.

Centros de atención y horarios en Esquel

En esta primera etapa, el plan se desarrolla en cuatro Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), buscando ampliarse gradualmente a todos los establecimientos sanitarios de la ciudad.

En esa línea, se indicó que la atención en el CAPS Don Bosco será de lunes a jueves de 12 a 15 horas y viernes de 9 a 12 horas; en el CAPS Sargento Cabral los martes y viernes de 11 a 15:30 horas, y sábados de 9 a 13 horas; en el CAPS Ceferino los martes y jueves de 11 a 15:30 horas; y en el CAPS de Bella Vista los miércoles y viernes de 12 a 15:30 horas, y sábados de 9 a 13 horas.