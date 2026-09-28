Robó un auto en Madryn y fue detenido en Trelew



Policía recuperó en Trelew un vehículo que hurtado en la zona céntrica de Puerto Madryn. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado, cuando el conductor estacionó el rodado sobre 28 de Julio entre Mitre y 25 de Mayo.

El hombre, dejó el vehículo Ford Focus con las llaves puestas mientras realizaba compras y en ese momento, el autor aprovechó el descuido para apoderarse del rodado y darse a la fuga.

Si bien el conductor dio aviso inmediato a las autoridades policiales y se dio el alerta a la red policial provincial, pasaron largas horas sin novedades sobre el paradero del vehículo.

Hasta que a las 20:30 horas, personal policial de Trelew informó que el vehículo se encontraba en el barrio Inta. Minutos después, un sujeto se acercó al vehículo con intenciones de retirarse, sin embargo al percatarse de la presencia policial intentó ingresar a un comercio pero fue rápidamente aprehendido.

Tras identificar al joven de 23 años, se constató que entre sus prensas tenia las llaves originales del vehículo sustraído. El sujeto fue trasladado a Puerto Madryn y será imputado por el delito de Robo de motovehículo en grado de tentativa en concurso real con Hurto de automotor.

Además, tras las averiguaciones practicadas, se confirmó que el mismo joven, antes de hurtar el vehículo había intentado sustraer una motocicleta estacionada en Av. Roca y Belgrano. Al no lograr darle arranque, la abandonó en Av. Roca y 25 de Mayo, con daños en la pechera y el tambor de arranque violentado.

El vehículo Ford Focus fue formalmente secuestrado y trasladado al patio interno de la Subcomisaría Inta Trelew, a la espera de pericias.