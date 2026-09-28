Un ballenato muerto fue hallado en la costa de Puerto Madryn

Un nuevo ejemplar de cría de Ballena Franca Austral apareció muerto en las costas de Puerto Madryn. En esta ocasión fue en una playa del sector céntrico, más precisamente en la intersección de las calles Roca y 9 de Julio.

El ballenato apareció flotando durante las primeras horas de este lunes y hasta el momento no se conocen las causas de la muerte. Las primeras hipótesis señalan que se trataría de la misma bacteria que se detectó en los casos de la semana anterior.