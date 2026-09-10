Presentaron el nuevo portal de la Universidad del Chubut

La Universidad del Chubut presentó el nuevo portal web (udc.edu.ar). Entre las principales novedades, el portal incorpora accesos diferenciados según el perfil de cada usuario, un buscador interactivo de carreras, una navegación más simple e intuitiva, un sistema de accesos rápidos a los servicios más utilizados y una arquitectura pensada para que la información relevante pueda encontrarse en pocos clics.

Además, el sitio fue desarrollado con criterios de accesibilidad e inclusión digital, adaptándose a dispositivos móviles e incorporando herramientas que permiten personalizar la visualización para favorecer una experiencia de navegación más cómoda y accesible para todas las personas.

Innovaciones de diseño y accesibilidad

El rediseño del Portal UDC incorpora una nueva forma de organizar la información, pensada desde la experiencia de quienes lo utilizan. En lugar de estructurar los contenidos según las áreas internas de la Universidad, el sitio presenta accesos diferenciados para estudiantes, aspirantes, docentes, personas graduadas, personal técnico y la comunidad en general. De esta manera, cada usuario encuentra de forma más rápida la información y las herramientas que necesita.

Otra de las novedades es el nuevo buscador interactivo de carreras, que reúne en un solo lugar toda la información de la oferta académica. A través de filtros por escuela, extensión áulica y modalidad de cursada, permite consultar planes de estudio, perfiles profesionales, duración de las propuestas y fechas de inscripción, simplificando el proceso de búsqueda para quienes desean ingresar a la Universidad.

La plataforma también incorpora un diseño basado en tarjetas visuales, una nube de etiquetas y un rotador de accesos que agilizan la navegación y permiten llegar rápidamente a noticias, becas, calendarios, trámites, plataformas y otros servicios institucionales.

Además, el nuevo portal fue diseñado con criterios de accesibilidad e inclusión digital. Su interfaz se adapta automáticamente a dispositivos móviles y cuenta con herramientas que permiten personalizar la experiencia de navegación, incorporando opciones para personas con discapacidad visual o baja visión mediante configuraciones de contraste, tipografía y visualización, entre otras opciones.