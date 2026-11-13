El Tribunal Electoral de Chubut dispuso la caducidad de 20 partidos políticos

Este viernes, en la Sala de Plenarios “Dr. Jorge E. Aubía”, se llevó a cabo una nueva sesión ordinaria del Tribunal Electoral de Chubut, en la que se abordaron diversas cuestiones vinculadas al control institucional y se resolvió declarar la caducidad de 20 agrupaciones políticas de la provincia.

El encuentro fue encabezado por el presidente del organismo, Dr. Andrés Giacomone, y contó con la participación de los demás miembros integrantes del cuerpo, quienes participaron tanto de manera presencial como en modalidad virtual.

Durante la apertura de la jornada, el secretario electoral permanente tomó la palabra en primer término para exponer el informe detallado sobre las tareas de control y fiscalización realizadas.

En su presentación, explicó punto por punto las causales legales y administrativas que motivaron que el Tribunal Electoral declarara la caducidad de las veinte fuerzas políticas alcanzadas, tanto agrupaciones de orden provincial como municipal.

Asimismo, en el transcurso de la sesión se presentaron los expedientes correspondientes a nuevas agrupaciones en formación. Al respecto, se informó sobre aquellas fuerzas que, tras superar un exhaustivo proceso de revisión, cuentan con sus atributos aprobados, conforme a la normativa electoral vigente.

Por último, Alejandro Tullio recordó que la prohibición de la doble afiliación es un principio del derecho público argentino que rige desde hace muchos años, pero que nunca fue controlado. Por ello, destacó el trabajo llevado adelante tanto desde la Secretaría Electoral Permanente como desde el Tribunal Electoral Provincial.

Al finalizar el encuentro, el presidente del Tribunal Electoral dialogó con la prensa para dar detalles de las causas que motivaron la baja de estos partidos políticos y argumentó: “Dentro de la Secretaría se hizo todo el procedimiento de análisis y, en aquellos casos en los que se detectaron algunas inconsistencias, se los intimó para que se adecuaran a la normativa vigente”.

“En los partidos que, luego de ser intimados, no cumplieron esos requisitos, se produce lo que termina pasando hoy: una serie de resoluciones que determinan la caducidad de esos partidos políticos, que no han cumplimentado la normativa vigente. Estamos hablando de partidos que no han tenido movimientos y que, habiendo sido intimados, no han hecho ninguna presentación en todo el procedimiento de reempadronamiento”, concluyó.