Música y danza para este fin de semana en el Teatro del Muelle

La Subsecretaría de Cultura de Puerto Madryn anunció una nueva programación en el Teatro del Muelle, que durante el próximo fin de semana ofrecerá tres propuestas para todos los públicos, con música en vivo, folclore y danza.

Ciclo piano y vos/z

El viernes 11 a las 21 horas, comienza el ciclo Piano y Vos/z organizado por el reconocido músico y docente Agustín Urrutia. Se trata de una propuesta concebida como un proyecto personal enfocado en el cruce entre las teclas y el canto.

Este primer encuentro, titulado «Muestra de voces y teclas», marcará el comienzo oficial del ciclo y reunirá sobre el escenario a alumnos de piano particulares junto a los participantes del taller intensivo «Encuentro de voz y piano». Será una velada compartida de aprendizaje y expresión artística. El valor de la entrada es de 12.000 pesos.

Raíces del Alba

El sábado 12, el Ballet Patagonia y Danza, bajo la dirección del profesor de música y maestro de folclore Jacob Prieto, presentará a las 21 horas el esperado espectáculo «Raíces del Alba». El elenco subirá al escenario para ofrecer una propuesta de danzas sureñas, con exhibiciones de malambo y un recorrido por las danzas folclóricas tradicionales.

Las entradas tienen un valor de 20.000 pesos y se pueden adquirir de lunes a viernes de 9 a 13 horas o bien en boletería del Teatro del Muelle, antes del espectáculo.

Pie de danza

El domingo 13 de septiembre a las 20 horas se realizará por séptima vez el evento “Pie de danza”. Participará el ballet folclórico Agitando Pañuelos y estarán presentes las profesoras Gabriela Barrientos, Melina Bustos y Sheila con sus grupos de bailarines. La coordinación general estará a cargo de Mariela Owen.

Las entradas ya están a la venta mediante los bailarines y también en el Teatro del Muelle, de lunes a viernes de 9 a 13 horas. El costo es de 10.000 pesos anticipadas y 12.000 pesos en puerta.