Los Juegos Intersedes serán en Comodoro el 21 de septiembre

Chubut Deportes y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) firmaron un acta acuerdo de colaboración para acompañar una nueva edición de los Juegos Intersedes, que se desarrollará del 21 al 24 de septiembre en Comodoro Rivadavia.

La iniciativa reunirá a alrededor de 600 estudiantes de las sedes universitarias de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel, con el objetivo de promover la integración, el encuentro y la participación de la comunidad universitaria a través del deporte.

La firma contó con la presencia del rector de la UNPSJB, Rubén Gustavo Fleitas; y del secretario de Bienestar Universitario, Gastón Morales. En representación de Chubut Deportes participaron su presidente, Milton Reyes; el gerente general, Mariano Ferro; y el gerente deportivo, Darío Figueroa.

Acompañamiento de Chubut Deportes

En el marco del acuerdo, Chubut Deportes garantizará el transporte de las distintas delegaciones universitarias hacia Comodoro Rivadavia y sus respectivos viajes de regreso, facilitando así la participación de estudiantes provenientes de diferentes puntos de la provincia.

El acompañamiento incluirá además los traslados internos que sean necesarios durante las cuatro jornadas de competencia, permitiendo el normal desarrollo de las actividades previstas en las distintas instalaciones deportivas.

De esta manera, el Gobierno Provincial fortalece el trabajo articulado con la Universidad y acompaña una propuesta que busca garantizar oportunidades de participación y generar espacios de integración entre jóvenes de distintos puntos de Chubut.

Ocho disciplinas deportivas

Los Juegos Intersedes constituyen un encuentro deportivo de la comunidad universitaria de la UNPSJB y contemplan competencias masculinas y femeninas, de acuerdo con cada una de las disciplinas previstas.

Durante esta edición, los cerca de 600 participantes competirán en fútbol 11, futsal, handball, vóley, hockey, básquetbol, ajedrez y tenis de mesa.

El acuerdo entre Chubut Deportes y la UNPSJB permitirá así fortalecer una iniciativa que combina deporte, integración y vida universitaria, promoviendo el encuentro entre estudiantes de las cuatro sedes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.