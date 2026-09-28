Las disculpas de Lando Norris por sus dichos sobre Colapinto

El británico Lando Norris (McLaren) se disculpó luego de sus fuertes dichos contra el argentino Franco Colapinto (Alpine) por el accidente en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1: «Las emociones estaban muy altas».

El escándalo se desató este sábado, cuando Colapinto se pasó en una curva y chocó tanto a su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, como a Norris, situación por la cual los tres quedaron fuera de carrera.

Luego del abandono, Norris se mostró muy enojado con el argentino, aseguró que deberían darle una carrera de suspensión e incluso insinuó que no debería estar en la categoría.

Sin embargo, este lunes por la mañana el británico, que es el vigente campeón de Fórmula 1, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que se disculpó por sus dichos contra Colapinto.

«Después de la carrera le envié un mensaje a Franco pidiéndole disculpas por los comentarios que hice y que simplemente no tendría que haber hecho», comenzó el comunicado, en el que además explicó que «sé cómo actuar y las emociones estaban muy altas pero eso no es una excusa, estuve mal. Yo también me equivoqué a lo largo de los años y sé que esto es parte de correr y pelear al límite».

Por último, aclaró: «Con Franco nos entendimos bien, seguimos siendo buenos amigos y los dos tenemos muchas ganas de volver a correr este fin de semana».

De esta manera, Norris comienza a bajar el humo por la polémica que se generó en torno al argentino, quien fue seriamente cuestionado por su maniobra hasta por el director de equipo en Alpine, que es el italiano Flavio Briatore.

La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será este domingo 4 de octubre, cuando el Circuito Internacional de Sepang en Malasia albergue el Gran Premio de Bahréin debido a la guerra en Medio Oriente.

Fuente: Agencia NA