Inició la Instancia Provincial de Desarrollo Emprendedor

Este lunes 28, el Ministerio de Educación de Chubut inició la Instancia Provincial del Encuentro Empresarial de Jóvenes y Adultos: Desarrollo Emprendedor 2026, que se extenderá hasta el 1 de octubre.

En esta etapa participan 21 proyectos seleccionados durante la instancia zonal, desarrollados por estudiantes de distintas instituciones y modalidades educativas de la provincia.

La propuesta es impulsada a través del Programa Provincial de Desarrollo de Competencias Emprendedoras y propone que los estudiantes asuman un rol protagónico en la creación, planificación y presentación de proyectos productivos y sociocomunitarios, con el acompañamiento pedagógico y técnico de sus docentes. El proceso se inicia en las aulas y atraviesa distintas etapas de desarrollo, análisis del contexto, planificación y evaluación.

Participantes

Los proyectos que alcanzaron esta instancia representan a las Regiones III, IV y VI y corresponden a Secundaria Orientada, Secundaria Técnica, Educación Permanente para Jóvenes y Adultos (EPJA) y Centros de Formación Profesional (CFP).

Entre las propuestas seleccionadas se encuentran iniciativas vinculadas con la economía circular y el aprovechamiento de materiales reciclados, la producción de alimentos, la innovación tecnológica, las energías renovables, la biotecnología, el cuidado ambiental y el desarrollo de soluciones para distintas necesidades de las comunidades.

En Secundaria Orientada participan proyectos como La madera del Dragón, de la Escuela Nº 531; SedeSport, de la Escuela Nº 762; Manos al Barro, de la Escuela Nº 787; Gentex, de la Escuela Nº 711; Comunidad Colmena, de la Escuela Nº 738; Casa Burbuja y Ventus Energy, de la Escuela Nº 1718; ComposTabs, también de la Escuela Nº 738; y Ecopatagonia, de la Escuela Nº 7715. Las propuestas abarcan desde la reutilización de madera y la bioconstrucción hasta aplicaciones digitales, soluciones energéticas y transformación de residuos en nuevos recursos.

La Secundaria Técnica estará representada por cuatro proyectos de la Escuela Nº 781 —Vitis-Prebio, Vita-Uva, Ty Gwyn y Valtriana— y por Portabicicletas reciclados para la comunidad escolar, de la Escuela Nº 1726. Las iniciativas incorporan procesos productivos, aprovechamiento de materias primas y residuos, innovación alimentaria y movilidad sustentable.

Por su parte, la EPJA contará con Saborizá’te y NatureWrap, de la Escuela Nº 778, y Raíces Patagonia, ChocoCookies y Econnova 3, de la Escuela Nº 7730. En tanto, los Centros de Formación Profesional estarán representados por Deleite Catering y Revalorización de materias primas comestibles locales, ambos del CFP Nº 660.

Los 21 proyectos podrán ser visitados de manera virtual a través de chubut.edu.ar/emprendedores, donde se encontrará disponible la presentación de las propuestas participantes de esta instancia provincial.

Educación, emprendedurismo y desarrollo local

El Encuentro Empresarial de Jóvenes y Adultos cuenta con una trayectoria de casi dos décadas dentro del sistema educativo provincial y tiene como propósito fortalecer competencias emprendedoras en estudiantes del Nivel Secundario y de los Centros de Formación Profesional. La propuesta contempla el desarrollo de capacidades vinculadas con la planificación, la innovación, el análisis del contexto y el trabajo colaborativo.

Durante la instancia zonal, desarrollada de manera virtual entre el 10 y el 14 de agosto, estudiantes de distintas regiones presentaron más de 50 proyectos. A partir de la evaluación realizada por equipos de valoradores, fueron seleccionadas las 21 iniciativas que participarán de la instancia provincial.

Esta es la instancia que se desarrollará entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre, y que permitirá conocer y socializar las propuestas elaboradas durante el ciclo lectivo en el marco de este programa provincial.

Al finalizar esta etapa serán seleccionados seis proyectos en total: cuatro proyectos destacados, uno por cada categoría, y dos menciones especiales, que representarán el trabajo desarrollado en el marco del Encuentro Empresarial de Jóvenes y Adultos: Desarrollo Emprendedor 2026.

De esta manera, el Ministerio de Educación continúa generando espacios para que los estudiantes puedan poner en práctica conocimientos, desarrollar ideas innovadoras y proyectar alternativas vinculadas con el mundo del trabajo y las necesidades de sus comunidades, al tiempo que comparten experiencias con pares de distintas localidades de Chubut.