Confirman crédito internacional millonario para Chubut

El Poder Ejecutivo oficializó tres decretos aprobatorios para operaciones de financiamiento por un total de US$ 530 millones otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Los recursos serán canalizados hacia el abastecimiento hídrico en Chubut, obras de infraestructura vial en Entre Ríos y reformas de gestión en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Distribución del financiamiento y detalle por decretos

El esquema de los préstamos ratificados se desglosa según las áreas y jurisdicciones beneficiadas.

En ese marco, se aprobó un crédito de US$ 280 millones con el BID para el Programa de Infraestructura Vial Sostenible para el Desarrollo Productivo de Entre Ríos (PIVS-ER).

Financiará obras de ingeniería, inspección, compensaciones socioambientales y el fortalecimiento institucional para la red vial agropecuaria provincial. La Nación será garante de la operación, estableciendo un esquema de contragarantía con retención automática de fondos de coparticipación federal en caso de incumplimiento de pago por parte de la provincia.

Habilita también US$ 150 millones otorgados por la CAF para el Programa Sistema de Acueductos Sostenible de la Provincia del Chubut. La inversión busca mejorar el suministro de agua potable y reducir pérdidas en la Cuenca del Río Senguer mediante infraestructura resiliente y fortalecimiento institucional, bajo el mismo régimen de garantía y contragarantía nacional.

Además, destina US$ 100 millones del BID al Programa de Reforma de la Administración Tributaria Federal. Los ejes principales abarcan la gobernanza, gestión integral de riesgos, experiencia del contribuyente y transformación digital.

La ejecución estará bajo la órbita de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, participando ARCA como organismo técnico.

Línea de crédito condicional hasta US$ 600 millones

Adicionalmente, la medida relacionada con el organismo recaudador contempla la aprobación de una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) otorgada por el BID de hasta US$ 600 millones.

El primer desembolso formalizado dentro de esta línea de crédito de diez años de plazo corresponde a los US$ 100 millones asignados a la reforma tributaria.