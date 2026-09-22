Este miércoles continurá el debate sobre el código de los procesos no penales

Este miércoles la Legislatura del Chubut, a través de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia que preside la diputada María Andrea Aguilera (Despierta Chubut), realizará a las 11 horas una nueva reunión informativa en el marco del proceso de análisis y construcción de un nuevo Código General de los Procesos No Penales para la Provincia.

El encuentro tendrá lugar en la Sala de Plenarios de Comisiones “Dr. Jorge E. Aubía” y estará dedicado al Eje 3: “Tutelas diferenciadas, urgencias y procesos especiales”, dando continuidad a la instancia de debate abierto y participativo impulsada por la Legislatura en torno al proyecto de ley presentado por el Superior Tribunal de Justicia el pasado 15 de mayo.

Será abierta a la comunidad interesada en la temática y también podrá seguirse de manera virtual por la cuenta oficial de YouTube de la Legislatura del Chubut.

El proceso contempla la participación de magistrados, funcionarios judiciales, representantes de los Colegios Públicos de Abogados de la Provincia, integrantes de los Ministerios Públicos, docentes, investigadores y especialistas de trayectoria nacional, además de referentes locales vinculados con las distintas temáticas abordadas. Asimismo, la convocatoria se encuentra abierta a invitados locales vinculados con la temática.

Las reuniones informativas forman parte de la instancia promovida por la Legislatura del Chubut para incorporar las miradas, experiencias y aportes de los distintos actores vinculados al servicio de Justicia, con el objetivo de avanzar en la construcción de un Código de Procesos No Penales moderno, integral, técnicamente sólido y consensuado.

Nuevos expositores

En esta instancia, los participantes que expondrán serán el Dr. Mariano Barucca, magíster en Derecho Procesal, director de la Especialización en Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe y juez de Cámara en lo Civil y Comercial.

También participará el Dr. Gustavo Ríos, juez de Cámara en lo Civil y Comercial jubilado y docente de la Especialización en Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.

Asimismo, expondrá el Dr. Matías González, juez de Primera Instancia de Ejecución Nº 1 de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El panel de especialistas contará además con la participación de la Dra. Mabel de los Santos.

Cronograma

La reunión de este miércoles dará continuidad al cronograma de trabajo iniciado el 26 de agosto y que ya permitió abordar los primeros ejes del proyecto.

La próxima instancia está prevista para el 7 de octubre, cuando se analizará el Eje 4, “Sentencia, recursos, ejecución e implementación del nuevo sistema”.

Finalmente, el 21 de octubre se desarrollará una reunión destinada a recoger las conclusiones del proceso y establecer los principales lineamientos para la continuidad del tratamiento del proyecto de ley.