Este jueves arranca una nueva edición del “Madryn Canto”

Este jueves 24, y hasta el domingo 27 de septiembre, en la Universidad del Chubut ubicada en Alem 1537, se llevará a cabo una nueva edición del tradicional festival “Madryn Canto”.

Durante las cuatro jornadas se presentarán coros y agrupaciones corales de Puerto Madryn, Trelew, Playa Unión, Río Gallegos, Bariloche y Bahía Blanca. Además, la programación incluirá talleres, charlas, espacios de intercambio y conciertos.

Una tradición de la actividad coral

Madryn Canto comenzó a realizarse en febrero de 1994 y, desde entonces, reúne a coros, coreutas, directores y directoras, estudiantes, docentes, músicos, maestros y maestras de todo el mundo.

A través de talleres, charlas, conciertos y espacios de intercambio, el festival rinde culto al canto coral y pone en valor esta expresión artística no sólo en Puerto Madryn, sino también en la provincia y la región. Con el paso de las décadas, se convirtió en un ícono de la actividad coral.

Cronograma

– Jueves 24 – 21:00 horas: Coro Infantil Municipal de Puerto Madryn; Coro Estable Municipal de Puerto Madryn; Coro Universitario de la UTN; Coro Universitario de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y Coro Juvenil Municipal de Puerto Madryn.

– Viernes 25 – 21:00 horas: Coral Masculino Austral; Grupo Coral Madryn; Coral Canto Unido; Coral de la Costa (Playa Unión); Coro Municipal de Trelew; Coro Locus Amoenus de Trelew; Coral Femenino Raigué y Conjunto Vocal Femenino Hermanas del Viento de Río Gallegos.

– Sábado 26 – 21:00 horas: Coro Femenino Cantar de los Cantares; Coro Femenino Sur Azul de Trelew; Conjunto Vocal Femenino Hermanas del Viento de Río Gallegos; Coro de Cantoras Las Comadres de Bariloche y Coro Juvenil de las Escuelas Preuniversitarias de la UNS de Bahía Blanca.

– Domingo 27 – 20:00 horas: Conjunto Femenino Hermanas del Viento de Río Gallegos; Coro Juvenil de las Escuelas Preuniversitarias de la UNS; muestra de los talleres “Desde una comunicación diferente”, a cargo del maestro Osvaldo Manzanelli, e “Identidades”, a cargo del maestro Pedro Garabano. El cierre estará a cargo de la murga La Máquina de Hacer Chorizos.