El oficialismo logró dictamen para su iniciativa sobre Discapacidad

La Libertad Avanza, se vio obligado a ceder ante sus aliados para lograr un dictamen de mayoría para el proyecto de ley de Dicapacidad. Después de vetar y judicializar la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno dio marcha atrás y presentó un dictamen propio en el que propone convertir en permanentes aspectos de una ley que se negó a cumplir aun cuando la Justicia lo obligó. El oficialismo asegura que la iniciativa busca “consolidar un esquema que brinda previsibilidad y seguridad jurídica a las personas con discapacidad”.

El oficialismo se alzó con el dictamen de mayoría del texto que propone consolidar en un marco legislativo a la declaración de Emergencia en Discapacidad. La oposición rubricó el despacho de la prórroga emplazada en el recinto y Provincias Unidas reclamó el incumplimiento del emplazamiento por tratarse de un expediente que no se mencionó en el recinto.

Además del bloque libertario, el Pro, la Unión Cívica Radical y el MID, acompañaron la sanjuanina Nancy Picón Martínez de Producción y Trabajo; y la neuquina Karina Maureira. El misionero Oscar Herrera Ahuad y el salteño Bernardo Biella de Argentina Federal amagaron con llevar un despacho propio, pero firmaron el del oficialismo en disidencia.

En contrapartida, el espectro opositor cosechó 36 firmas para la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2027. Unión por la Patria dispuso de 29 vocales; Provincias Unidas, 5; Nicolás Del Caño del Frente de Izquierda; y Sebastián Nóblega de Elijo Catamarca.

La propuesta elevada por La Libertad Avanza fue titulada como “Ley de Fortalecimiento Permanente de Discapacidad” y busca modificar el criterio de “transitoriedad” establecida en la declaración de Emergencia que queda sin vigencia el próximo 31 de diciembre. A grandes rasgos, esta iniciativa ratifica el valor de la pensión por discapacidad en un equivalente del 70% del haber mínimo jubilatorio y mantiene la compatibilidad de la mensualidad con el empleo formal de hasta 2 Salarios, Mínimos, Vitales y Móviles.