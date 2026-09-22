Convocan a otro paseo por los naufragios de Puerto Madryn

En el marco del Mes del Turismo, la Secretaría de Turismo de Puerto Madryn invitó a residentes y turistas a participar de una nueva edición del paseo “Naufragios de Puerto Madryn”, una propuesta que permitirá conocer parte de la historia marítima y del patrimonio subacuático de la ciudad.

La actividad, que cuenta con el acompañamiento de Aluar y el Ente Mixto de Promoción Turística, se llevará a cabo el domingo 27 de septiembre a las 14:30 horas, tendrá una duración aproximada de tres horas y será gratuita. Las inscripciones ya se encuentran habilitadas de manera online, hasta completar los cupos disponibles en el transporte.

El recorrido

Durante el recorrido participará Guillermo Gutiérrez, especialista en arqueología submarina e investigador del IDEAUS-CONICET Cenpat, quien brindará información sobre la historia y las características de los distintos naufragios. Además, la propuesta contará con el acompañamiento de una guía profesional de turismo y una merienda para quienes participen.

Las familias interesadas podrán registrarse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/Xggrj96Yq5vLkkvh9

Cabe aclarar que una vez completada la capacidad del transporte, se habilitará una lista de espera en la Secretaría de Turismo para quienes deseen sumarse ante eventuales vacantes.

Los menores de edad deberán asistir acompañados por un adulto responsable. Los niños de hasta 3 años inclusive no ocuparán asiento, aunque deberán ser registrados previamente. La inscripción familiar permitirá incluir hasta cuatro integrantes por grupo.

La historia marítima de la ciudad

En las playas y bajo las aguas de Puerto Madryn se conservan restos de distintas embarcaciones que permiten reconstruir parte de la historia de la actividad marítima local. Estos sitios y objetos constituyen un valioso patrimonio cultural y dan cuenta de la importancia que tuvieron las actividades náuticas en el desarrollo de la ciudad.

El recorrido permitirá conocer distintos puntos vinculados con este patrimonio, entre ellos la Goleta Colomba, el naufragio Río de Oro, la Goleta Emma, la hélice del vapor Villarino, el Remolcador Madryn, el naufragio Bahía Galenses, el Vapor Kaiser y el pesquero Folías.

La iniciativa propone acercar este patrimonio tanto a residentes como a visitantes, con una mirada turística y educativa que contribuya a poner en valor la historia y la identidad marítima de Puerto Madryn.

Última salida gratuita a El Doradillo

Por otra parte, en el marco de las propuestas programadas por el Mes del Turismo, durante este fin de semana se realizó la última salida gratuita para residentes al Área Natural Protegida Municipal El Doradillo, donde los participantes disfrutaron del tradicional avistaje costero de ballena franca austral.

Con el transporte completo y acompañada por un clima primaveral, la propuesta permitió a los vecinos recorrer el área y disfrutar del espectáculo natural en Playa Las Canteras.

Como sucede en cada edición, la actividad tuvo como objetivo promover que los madrynenses conozcan, valoren y disfruten los atractivos naturales y la fauna que forman parte del patrimonio de la ciudad.

Además, como cierre especial de la jornada, la Secretaría de Turismo realizó un sorteo entre los participantes y Aldana Cayuqueo resultó ganadora de un avistaje de ballenas para dos personas.