Conarpesa tendrá en Madryn su propio parque fotovoltaico



La empresa Conarpesa construye en Puerto Madryn, en el marco del régimen provincial de fomento a la generación distribuida de energía renovable, su propio Parque Solar Fotovoltaico “On Grid”.

El proyecto contará con una potencia pico de 1.756 kWp y permitirá abastecer parte de la demanda energética de la planta procesadora de la empresa. A su vez, el excedente de energía podrá ser inyectado a la red de distribución eléctrica local.

El parque contará con 2.832 paneles monocristalinos de alta eficiencia, de 620 Wp cada uno, y seis inversores trifásicos Huawei de última generación.

Además, incluirá un centro de transformación de 3,2 MVA con salida en 33 kV, una infraestructura preparada para futuras ampliaciones y sistemas de monitoreo remoto que permitirán supervisar en tiempo real la generación y la inyección de energía a la red.



Energía donde más se necesita

En este marco, el gobernador Ignacio Torres, recorrió las obras acompañado por el secretario de Producción, Innovación y Empleo de la Municipalidad de Puerto Madryn, Eduardo Arzani, y autoridades del grupo empresario.

Torres destacó que “este es el séptimo parque fotovoltaico que se está construyendo en nuestra provincia, y es posible gracias a una ley que impulsamos para fomentar la generación distribuida de energías renovables”.

“El régimen permite que familias, cooperativas, comercios y empresas generen su propia energía, la consuman y puedan inyectar el excedente a la red eléctrica”, explicó el Gobernador, y agregó que “también establece beneficios impositivos y reglas claras para que haya más inversiones de este tipo en toda la provincia”.

“En un territorio tan extenso como el nuestro, generar energía donde más se la necesita ayuda a bajar costos, fortalece la producción y crea más puestos de trabajo”, sostuvo Torres, remarcando que “cuando hay previsibilidad, las inversiones llegan, y este parque solar es una muestra concreta de eso”.

Asimismo, señaló que “este proyecto es el resultado de haber tomado la decisión de transformar nuestra matriz energética y darle herramientas concretas al sector privado para que apueste por Chubut”.

Generación distribuida y beneficios fiscales

La Ley XVII N° 141, modificada por la Ley XVII N° 161 e impulsada por la actual gestión, reconoce el derecho de los usuarios de la red eléctrica pública a generar energía renovable para su propio consumo e inyectar los excedentes al sistema de distribución.

La normativa incorporó también la figura de la generación distribuida comunitaria, que permite a distintos usuarios (residenciales, comerciales, industriales o institucionales) participar de manera conjunta en un mismo proyecto de generación renovable.

De esta manera, pueden acceder a este tipo de sistemas quienes no cuentan con las condiciones económicas o de infraestructura necesarias para desarrollarlos individualmente.

La legislación prevé exenciones en Ingresos Brutos, tasas y contribuciones provinciales vinculadas a la inyección de excedentes de energía; también exime del Impuesto de Sellos a los instrumentos asociados a estas instalaciones y establece beneficios promocionales de hasta diez años para empresas radicadas en Chubut que diseñen e instalen equipamiento renovable.