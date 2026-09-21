Cómo será la agenda de León XIV en Argentina

El Vaticano confirmó este lunes la agenda oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina, que incluirá encuentros en la Casa Rosada, una misa en Luján, actividades en Córdoba y Claypole, una vigilia con jóvenes y una visita a un complejo penitenciario federal.

La visita formará parte del viaje apostólico que el pontífice realizará por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, según el programa difundido por la Sala de Prensa de la Santa Sede.

León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre procedente de Montevideo. El aterrizaje en el Aeroparque Jorge Newbery está previsto para las 16:30, donde tendrá lugar la recepción oficial.

A las 17 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín, y veinte minutos después participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

A las 17:50 está prevista la visita al presidente Javier Milei, y, a las 18:30, el Papa mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunciará un discurso.

La actividad continuará el lunes 9 con una visita, a las 9:15, al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires.

Por la tarde, a las 16:10, encabezará un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) y luego se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada finalizará con la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana y una cena con los obispos en el Arzobispado.

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba. Su partida desde Buenos Aires está programada para las 7:30 y la llegada al aeropuerto Ambrosio Taravella para las 9.

A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y a las 15:15 mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El pontífice regresará a Buenos Aires durante la tarde y a las 20:15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La última jornada de León XIV en la Argentina será el miércoles 11. A las 8 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde dirigirá un saludo.

Luego viajará a Luján, donde a las 10 celebrará una misa en la plaza situada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia de despedida está prevista para las 13:30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. Media hora después, el Papa partirá hacia Lima para iniciar la etapa peruana de su viaje apostólico.

Gobierno, Iglesia y Vaticano darán detalles de la visita del papa a la Argentina

El Gobierno nacional, la Iglesia argentina y la Santa Sede brindarán este lunes una conferencia de prensa conjunta para precisar detalles de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre próximo.

La presentación comenzará a las 10 en la Casa Rosada y estará encabezada por el canciller Pablo Quirno; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; y el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, en representación de la Santa Sede.

La conferencia tendrá lugar luego de que el Vaticano difundiera oficialmente el programa del viaje apostólico que León XIV realizará por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

Según la agenda de la Santa Sede, el pontífice llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, procedente de Montevideo, y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, cuando partirá hacia Lima.

Fuente: Agencia NA