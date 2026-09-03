Colapinto ya está preparado para el Gran Premio de Italia

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) dirá presente este fin de semana en el Gran Premio de Italia, correspondiente a la decimotercera fecha del campeonato de Fórmula 1.

Este Gran Premio se lleva a cabo en el Autódromo Nacional de Monza, también conocido como el «Templo de la Velocidad», que cuenta con 11 curvas y una extensión de 5.793 kilómetros.

Esta fecha del campeonato llega en medio de una gran temporada de Colapinto, en la que ya sumó 19 puntos y protagonizó grandes actuaciones como el séptimo y sexto puesto conseguido en Miami y Canadá, respectivamente. Además, tuvo muy buenas remontadas en China y Gran Bretaña.

Estas actuaciones le permitieron ser confirmado por Alpine para la temporada 2027, por lo que ya tiene un asiento asegurado el próximo año en la categoría reina del automovilismo.

En lo que respecta a la pelea por el título, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que con solo 20 años se ilusiona con ser el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1.

El italiano, que este año ganó seis carreras, tiene 242 puntos y le saca 59 a sus escoltas, que son los británicos Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russell (Mercedes). A su vez, el top 5 lo completan el británico Lando Norris (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), con 159 y 155 puntos, respectivamente.

La actividad en el GP de Italia comenzará el viernes con las primeras dos prácticas libres, que están programadas para las 7:30 y las 11 de la mañana.

Por otra parte, el sábado a las 7 de la mañana será la tercera y última sesión de entrenamientos, mientras que cuatro horas después comenzará la clasificación.

Finalmente, la carrera del GP de Italia está programada para el domingo a las 10 de la mañana.

El cronograma y horarios del GP de Italia

Viernes 4/9:

Práctica libre 1 a las 7:30

Práctica libre 2 a las 11

Sábado 5/9:

Práctica libre 3 a las 7

Clasificación a las 11

Domingo 6/9:

Carrera a las 10

Fuente: Agencia NA