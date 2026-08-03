Un sismo de magnitud 5,7 sacudió el centro del Perú sin víctimas ni daños materiales

Un sismo de magnitud 5,7 se registró en la noche de este domingo en la región peruana de Huánuco y, hasta el momento, las autoridades no reportaron daños materiales ni personales.

Según la información difundida por el Instituto Geofísico de Perú (IGP) en su cuenta oficial de X, el temblor, con una profundidad de 152 kilómetros, ocurrió a las 20:42 hora local y se ubicó a 53 kilómetros al noreste de la ciudad de Aucayacu, en la provincia de Leoncio Prado.

Además, las autoridades detallaron que el movimiento telúrico registró una intensidad de nivel III-IV en Aucayacu, de acuerdo con los parámetros de evaluación del organismo oficial.

Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica mundial.