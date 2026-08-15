Trump recargará 100 dólares a los extranjeros que quieran ver sus parques nacionales

En una nueva medida bajo el lema “América Primero”, firmada por el presidente Trump, los turistas extranjeros enfrentarán un cargo adicional de 100 dólares para visitar algunos de los parques nacionales más icónicos de Estados Unidos, como el Gran Cañón, Yellowstone y Yosemite. Esta política busca priorizar la entrada de estadounidenses y se implementará a partir del 1 de enero de 2026.

Además del recargo, los extranjeros que deseen adquirir el pase anual “America the Beautiful” deberán pagar 250 dólares, una cifra significativamente más alta que los 80 dólares que pagan los residentes. Esta modificación también elimina el beneficio de seis días de entrada gratuita para los turistas internacionales.

El Departamento del Interior de Estados Unidos estima que esta nueva tarifa generará cerca de 240 millones de dólares anuales, destinados a financiar el mantenimiento de los senderos y la mitigación de incendios forestales en estos parques protegidos.

El aumento de tarifas afectará a más de 16 millones de visitantes, y se aplicará a 11 parques nacionales, incluidos Acadia, Bryce Canyon, Everglades, Glacier, Grand Teton, Rocky Mountain, Sequoia & Kings Canyon, y Zion.

En un contexto donde el turismo internacional ya muestra una disminución significativa, el secretario de Interior, Doug Burgum, defendió la medida enfatizando su propósito de asegurar que los contribuyentes estadounidenses continúen disfrutando de un acceso asequible a los parques nacionales.

La introducción de días patrióticos gratuitos exclusivos para residentes estadounidenses, como el Día de los Presidentes y el Día de la Independencia, ha generado críticas por ser considerada una práctica discriminatoria.

Por último, aunque los defensores de la medida sostienen que los contribuyentes estadounidenses financian la mayor parte del mantenimiento de los parques, economistas advierten que estos costos adicionales podrían disuadir a turistas de regiones lejanas, afectando a las economías locales dependientes del turismo internacional.