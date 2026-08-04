CANADÁ OPEN - SEBASTIÁN BÁEZ - TENIS - THIAGO TIRANTE

Tirante, Báez y Cerúndolo avanzaron a segunda ronda en el Masters 1000 de Montreal

Los tenistas argentinos Thiago Tirante y Sebastián Báez avanzaron a la segunda ronda del Canadá Open en Montreal, aunque con recorridos diferentes; el platense sufrió ante el local Duncan Chan, mientras que Báez superó con autoridad al italiano Mattia Bellucci.

Tirante, que regresaba a los Masters 1000 tras una lesión que lo había obligado a retirarse antes de los cuartos de final de Bastad, debutó ante el número 606 del mundo.

El argentino quebró en el cuarto game y se llevó el primer set por 6-3, pese a varias inconsistencias y dificultades para sostener su saque.

En el segundo parcial, no aprovechó un break point y Chan tomó el control. Tirante bajó su porcentaje de primeros servicios, cometió dobles faltas y el canadiense sorprendió con un contundente 6-1.

En el tercero, Chan llegó a ponerse 4-2, pero la presión comenzó a afectarlo. Tirante recuperó el quiebre y llevó el partido al tiebreak, donde se impuso 7-3 para ganar 6-3, 1-6 y 7-6 (3).

Por su parte, Báez logró su primera victoria en el Masters canadiense. Tras un primer set equilibrado, quebró sobre el cierre por una doble falta de Bellucci y ganó 7-5.

En el segundo, aprovechó los errores del italiano, consiguió dos quiebres y, pese a necesitar dos oportunidades para cerrar, venció 6-3. En segunda ronda enfrentará a Zizou Bergs.

Juan Manuel Cerúndolo avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal tras superar con autoridad al serbio Hamad Medjedovic por 6-4 y 6-2.

El argentino, 50° del ranking, dejó atrás los dos antecedentes negativos ante el europeo, ambos en Roland Garros, y firmó un estreno sólido en Canadá.

Cerúndolo llegaba tras alcanzar las semifinales de Gstaad y caer luego ante Marco Trungelliti en Kitzbuhel.

Frente a Medjedovic, 73°, soportó el comienzo de mucha potencia del serbio, que incluso tuvo una oportunidad temprana de quiebre.

Sin perder la calma, encontró profundidad desde la devolución, provocó errores y consiguió la ruptura decisiva para quedarse con el primer set por 6-4.

En el segundo parcial, Cerúndolo tomó el control desde el retorno, logró un quiebre temprano y volvió a romper en el quinto game. Preciso y firme con su servicio, administró la diferencia hasta sellar el 6-2.

La jornada también dejó la eliminación de Román Burruchaga. El argentino comenzó con ventaja ante el australiano Alexei Popyrin, campeón de Montreal en 2024, y ganó el primer set 6-4 tras quebrar en el 2-1.

Luego llegó la reacción del oceánico, que se impuso 7-5 en el segundo parcial y concretó la remontada con un 6-3 en el tercero. Popyrin enfrentará a Raphael Collignon en segunda ronda.

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