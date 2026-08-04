Brutal atentado a la planta transmisora de AZM TVCanal 9

Violento ataque a la planta transmisora de AZM TVCanal 9 en Comodoro Rivadavia, dejó como saldo la destrucción de equipos y destrozos en las instalaciones.

El grave acto de vandalismo afectó a AZM TVCanal 9 con la consecueente interrumpción de la emisión de la señal. El hecho se registró cuando desconocidos ingresaran a la planta transmisora y provocaran importantes daños en las instalaciones.

Según se informó, los autores del ataque accedieron al edificio tras realizar un boquete en una de las paredes. Una vez en el interior, destruyeron equipos de transmisión analógicos y digitales, ocasionando daños de gran magnitud. Además, numerosos instrumentos y componentes fueron arrojados y quedaron esparcidos en los alrededores de la planta.

En el lugar trabaja personal de la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chubut, que lleva adelante las pericias para determinar cómo ocurrió el hecho e identificar a sus responsables.

Desde el canal manifestaron su preocupación por lo sucedido y señalaron que el ataque representa un serio perjuicio para un medio de comunicación con más de 60 años de trayectoria al servicio de la comunidad. Asimismo, indicaron que el objetivo del hecho habría sido afectar el normal funcionamiento de la emisora e intentar silenciar la voz de un medio de comunicación histórico de la región.

Mientras avanza la investigación, los equipos técnicos trabajan de manera ininterrumpida para reparar los daños y restablecer la transmisión por aire en el menor tiempo posible.

No obstante, AZM TVCanal 9 informó que continúa brindando su servicio informativo con total normalidad a través de su señal de cable, su sitio web y sus redes sociales, garantizando que la audiencia pueda seguir accediendo a la información.

Las autoridades del canal repudiaron el ataque y expresaron su confianza en que la investigación judicial permitirá esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este grave hecho.

