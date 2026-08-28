Tenía pedido de captura y se entregó a la Policía

Personal de la Comisaría de la Mujer de Puerto Madryn dio conocimiento este jueves que a las 17;00 horas se había presentado en esa dependencia un hombre que sobre él pesaba un Pedido de Captura y Detención Vigente.

En consecuencia, de su presencia, se procedió a su detención y posterior traslado a Comisaría Seccional Primera, donde permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención. El sujeto fue identificado como Leonardo Martín L. de 44 años