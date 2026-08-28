Puerto Madryn podría perder las prestaciones de la cámara hiperbárica



En Puerto Madryn, desde distintos sectores, pero especialmente desde el buceo, luchan por tener las prestaciones de la cámara hiperbárica que se instaló en el Hospital Zonal Andrés Isola hace casi una década.

Sin embargo, el convenio con la Armada venció hace ya un buen tiempo y no se ha firmado la renovación e incluso se supo que el jefe del Apostadero Naval ordenó que cesen los tratamientos a los que estaban siendo sometidos al menos cuatro pacientes.

Es decir, la Armada decidió dejar de dar prestaciones de salud sin atender la problemática de los pacientes.

Por ejemplo, uno de los pacientes es un niño que sufrió graves heridas en una mano, con un diagnóstico por el cual podía perder su mano, pero de la mano de un tratamiento con la cámara hiperbárica la están salvando.

La Asociación de Operadoras de Buceo luchó por largo tiempo para lograr que se firme, hace más de una década, el convenio con la Armada Argentina para que se instale en el Hospital Zonal Andrés Isola, que debió construir un lugar específico para instalarla. A lo largo de la firma del convenio hubo que superar múltiples dificultades, especialmente mecánicas y administrativas.

Según reveló LU17, por estos días, se supo que el jefe de la Estación Balizamiento, Capitán de Fragata Héctor Loza dispuso el cese de las actividades de la cámara, lo que deja sin tratamiento a cuatro pacientes. La decisión la tomó alguien que no contempló la situación médica de los pacientes, especialmente el niño.

Fuente: LU17