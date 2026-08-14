Sebastián Moreno Pérez obtuvo su Segunda Norma de Maestro Internacional



Luego de 9 rondas a 90 minutos + 30 segundos de incremento por jugada, el madrynense finalizó invicto con 7 puntos sobre 9 posibles, en el ITT que se disputó en el Círculo de Ajedrez Torre Blanca de Buenos Aires.

En el mítico Círculo de Ajedrez Torre Blanca en Buenos Aires, entre los días 5 al 12 de agosto, se disputó el ITT (Torneo Internacional de Maestros, Cerrado por invitación) de Norma de Maestro Internacional Gráfica Yael-Torre Blanca-Ventajedrez.

Participaron 3 Maestros Internacionales, 4 Maestros FIDE y dos clasificados por el Abierto Gráfica Yael, entre ellos representantes de Brasil, Paraguay, Venezuela y Uruguay.

Sebastián Moreno Pérez finalizó invicto con 7 puntos sobre 9 posibles, aunque ya en la ronda 8 logró su Segunda Norma de Maestro Internacional y era Campeón por haber logrado los 6 puntos y medio requeridos y una diferencia de un punto y medio sobre los rivales.

Cabe destacar que en este torneo Sebastián tuvo una gran actuación de 2506 puntos Elo y sumó 31,4 unidades de ranking internacional, que lo continúan ubicando como el Número 1 Absoluto de la Patagonia y de las categorías 2004/5 y 6 de Argentina.