Río Negro firmó con Oldelval el acuerdo por el oleoducto Duplicar Norte

El gobernador Alberto Weretilneck firmó en Cipolletti con la empresa Oldelval el acuerdo por Duplicar Norte, un nuevo oleoducto que ampliará el transporte de crudo de Vaca Muerta y recorrerá 146 kilómetros en Río Negro.

El acuerdo fue suscripto junto a los representantes de Oleoductos del Valle SA (Oldelval), Ricardo Hösel y Federico Zarate Clemente, y será elevado en breve a la Legislatura para su tratamiento.

Duplicar Norte forma parte de la nueva infraestructura energética vinculada al crecimiento de la producción de Vaca Muerta y su salida hacia los mercados externos. La obra ya generó un importante movimiento de empleo y actividad en el noroeste de la provincia y permitirá fortalecer todavía más la integración de Río Negro al sistema energético nacional.

“Esto no es producto de la casualidad. Río Negro viene tomando decisiones desde hace años para ser protagonista de esta nueva etapa energética. Damos previsibilidad, reglas claras y seguridad jurídica para que las inversiones lleguen, se concreten y generen oportunidades para nuestra provincia”, afirmó Weretilneck.

Una obra que ya está en marcha

Duplicar Norte contempla un nuevo oleoducto de aproximadamente 207 kilómetros de extensión y 24 pulgadas de diámetro, que unirá la Estación de Bombeo Auca Mahuida, en Neuquén, con la Estación de Bombeo Allen, en Río Negro.

De ese recorrido, cerca de 146 kilómetros atraviesan territorio rionegrino entre las estaciones de bombeo Crucero Catriel y Allen, con un fuerte despliegue de obra que trajo trabajo, contratación de servicios y movimiento económico en el noroeste rionegrino.

El proyecto alcanzó durante agosto un 50% de avance global. Además, ya se completó más del 80% de los cruces especiales previstos en toda la traza, entre ellos el cruce subterráneo de la Ruta Nacional 151, uno de los trabajos de mayor complejidad técnica.

La primera etapa está proyectada para entrar en funcionamiento hacia fines de 2026, con una capacidad de transporte de 220.000 barriles diarios. Luego, el sistema prevé incrementar progresivamente su capacidad hasta alcanzar los 500.000 barriles por día durante 2027.

En Allen, Duplicar Norte se integrará al sistema de transporte de Oldelval y permitirá derivar parte del petróleo hacia el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), consolidando la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de la producción y su exportación desde la costa rionegrina.

Además, el nuevo sistema permitirá ampliar las posibilidades de evacuación de producción proveniente de proyectos no convencionales en etapa exploratoria o piloto dentro de la formación Vaca Muerta en territorio de Río Negro.

“Duplicar Norte se conecta con el VMOS y es parte de toda la infraestructura que estamos construyendo para llevar la producción al Atlántico. Río Negro dejó de ser una provincia de paso: hoy somos protagonistas de la salida de la energía argentina al mundo”, sostuvo el Gobernador.

Recursos, controles y beneficios para Río Negro

El entendimiento establece las condiciones para la construcción, operación y mantenimiento del proyecto dentro de la provincia y contempla un Aporte al Desarrollo Territorial de USD 4,64 millones.

Esos recursos tendrán como destino exclusivo el financiamiento de equipamiento u obras que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los rionegrinos, la competitividad territorial, la seguridad y la sustentabilidad, sin posibilidad de ser destinados a gastos corrientes.

Asimismo, Oldelval abonará una tasa anual de USD 200.000 destinada específicamente a las tareas provinciales de control y fiscalización. A esto se suma la Tasa Ambiental prevista por la Ley Provincial 3266 y su reglamentación, que se mantiene vigente y permitirá sostener las tareas de seguimiento y fiscalización ambiental correspondientes.

De esta manera, Río Negro establece reglas claras para acompañar una inversión estratégica y garantiza, al mismo tiempo, recursos, controles y beneficios concretos para la provincia.

Río Negro, parte de la salida exportadora de Vaca Muerta

Duplicar Norte se incorpora a una red de grandes proyectos energéticos que están transformando el rol de Río Negro. Junto con el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y los proyectos de exportación de gas natural licuado, la Provincia consolida infraestructura, previsibilidad y capacidad logística para convertirse en una de las principales puertas de salida de la energía argentina al mundo.

“Queremos que esta transformación se traduzca en beneficios concretos para nuestra gente. Cada inversión tiene que dejar recursos, infraestructura, trabajo y oportunidades en Río Negro. Estamos planificando una provincia para las próximas décadas y tomando hoy las decisiones que nos van a permitir aprovechar todo lo que viene”, señaló Weretilneck.