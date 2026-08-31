Revelador informe sobre «la trayectoria profesional docente en Argentina»



Para una proporción importante de los docentes argentinos, la estabilidad laboral llega de manera tardía. Entre quienes tienen entre 40 y 49 años, el 61% es titular, mientras que el 39% todavía no alcanzó esa condición. Al comienzo de la carrera, la inestabilidad es más marcada: el 52% de los docentes menores de 25 años se desempeña como suplente.

Los datos surgen del informe «La trayectoria profesional docente en Argentina», elaborado por Cecilia Veleda (CIPPEC), Federico del Carpio y María Sol Alzú (Argentinos por la Educación). El estudio analiza los estatutos docentes de las 24 jurisdicciones, los regímenes previsionales provinciales, datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y los cuestionarios complementarios de docentes y directivos de Aprender 2025, para trazar un panorama de la carrera docente en Argentina.

El informe reconstruye una línea de tiempo aproximada de la carrera de los docentes de nivel primario. El recorrido comienza alrededor de los 18 años, con el ingreso a la formación docente, y continúa cerca de los 25 con la incorporación al ejercicio profesional. En esa primera etapa predominan las suplencias: entre los menores de 25 años, el 52% trabaja como suplente.

La transición hacia la estabilidad es lenta. Entre los docentes de 30 a 39 años, el 40% ya es titular, pero un 39% todavía se desempeña como suplente. Recién entre los 40 y 49 años la titularidad alcanza a la mayoría: el 61% tiene esa condición, mientras que casi 4 de cada 10 aún no la consiguieron.

El informe estima que, en promedio, transcurren cerca de 15 años entre el primer desempeño frente al aula y la consolidación de la titularidad. El acceso a cargos de conducción se concentra aún más tarde: alrededor de los 50 años. Los cargos directivos representan el 10% del total.

La investigación muestra que, aunque existen reglas comunes, no hay una única carrera docente en Argentina sino 24 carreras jurisdiccionales, reguladas por estatutos propios. Todas comparten una matriz que se remonta al Estatuto Nacional del Personal Docente de 1958, pero presentan diferencias en aspectos como las condiciones de ingreso, los mecanismos para acumular puntaje y las posibilidades de movilidad y ascenso.

Buena parte de los estatutos actualmente vigentes tiene varias décadas de antigüedad: 9 de los 24 se originaron en las décadas de 1950 y 1960, 3 en la década de 1970, 7 en los años 80, 2 en los 90 y 3 a partir del año 2000. Todos fueron incorporando modificaciones posteriores en distintos momentos.

También existen diferencias en los requisitos de ingreso a la profesión. Nueve jurisdicciones establecen una edad máxima para comenzar a ejercer la docencia, con límites que van de los 35 a los 50 años, aunque en algunos casos se contemplan excepciones relacionadas con la antigüedad previa.

Una vez dentro del sistema, el avance profesional está organizado principalmente mediante sistemas de puntaje. Aunque cada jurisdicción pondera de manera diferente los antecedentes, entre los criterios más habituales aparecen la antigüedad, los títulos y la formación académica, las capacitaciones, el concepto profesional, la producción académica, el desempeño en contextos desfavorables y otros méritos.

La estructura actual ofrece posibilidades acotadas de desarrollo profesional sin abandonar el aula. Históricamente, la principal vía de ascenso ha sido vertical, hacia cargos directivos y de supervisión, mientras que existen pocas alternativas de carrera horizontal que permitan asumir nuevas responsabilidades o lograr reconocimiento profesional permaneciendo frente a estudiantes.

Una profesión feminizada

Los datos de Aprender 2025 permiten caracterizar a quienes enseñan en sexto grado de primaria. El 89,5% son mujeres y el 10,5% varones, lo que confirma la fuerte feminización histórica de la profesión en este nivel.

Casi dos tercios de los docentes tienen entre 30 y 49 años: el 30% tiene entre 30 y 39 y el 33,9%, entre 40 y 49. En cambio, los menores de 30 representan apenas el 8,5%: solo el 1,3% tiene menos de 25 años y el 7,2% tiene entre 25 y 29.

En cuanto a su formación, el 95,6% de los docentes de sexto grado realizó su formación inicial en un instituto superior de formación docente, frente a un 2,7% que se formó en una universidad y un 1,7% en otras instituciones.

El 79,5% tiene como máximo nivel educativo alcanzado un título terciario, el 12,7% completó estudios universitarios y el 7,7% cursó estudios de posgrado, como especializaciones, diplomaturas, maestrías o doctorados.

La evolución de los ingresos

El estudio analiza también cómo evoluciona el salario a lo largo de la vida laboral. Los datos muestran que el crecimiento de los ingresos se concentra en las etapas más avanzadas de la trayectoria. Tomando como base el salario entre los 18 y 24 años, los ingresos promedio son un 42% mayores entre los 25 y 34 años y alcanzan su máximo entre los 45 y 54 años, cuando son un 93% superiores a los del primer tramo de edad.

El informe señala que, en comparación con otros trabajadores, los ingresos de los docentes crecen en mayor proporción respecto de su propio nivel salarial inicial, pero aclara que esto no significa que los docentes tengan salarios más altos en términos absolutos. El aumento acumulado está asociado a factores como la antigüedad, la dedicación horaria y, en algunos casos, la titularización o el acceso a cargos de mayor jerarquía.

En cuanto a la dedicación laboral, el 47,7% de los trabajadores de la educación trabaja entre 20 y 39 horas semanales en su ocupación principal y el 18,1% llega a las 40 horas o más en un mismo cargo o establecimiento.