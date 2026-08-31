El petróleo vuelve a cotizar por encima de los US$90

El precio del petróleo se dispara 5% y cotiza por encima de los US$90 al reanudarse las acciones bélicas en Medio Oriente.

El barril de Brent alcanzó los US$91,2 por barril al promediar las operaciones de este lunes.

Al culminar el período de “alto el fuego” sin resultados, colapsó la actividad de tránsito en el Estrecho de Ormuz y se reavivaron los temores sobre posibles interrupciones en una vía marítima que transporta aproximadamente una cuarta parte del suministro mundial de petróleo por mar.

De allí que los inversores tomaran distancia del riesgo y el barril de petróleo volvió a estar muy demandado.

La situación repercute en la Argentina con la postergación de un eventual descenso del precio de los combustibles.