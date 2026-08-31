«Recuperar el empleo es urgente para Madryn», advirtió Zonza Nigro ante la crisis industrial

En el marco de una agenda de trabajo con sectores productivos, el director de FEPA (Fundación Empresaria de la Patagonia), Carlos Zonza Nigro, se reunió con el ingeniero mecánico Leandro Centurión para analizar la crisis de la industria metalmecánica y el derrame negativo en la economía local.

Frente a un escenario crítico marcado por la pérdida de más de 13.700 puestos de trabajo registrados en Chubut entre 2023 y 2026, Zonza Nigro impulsa una agenda de diálogo con referentes de la producción para diseñar herramientas que reactiven la economía de Puerto Madryn.

En este marco, Zonza Nigro mantuvo un encuentro con el ingeniero mecánico Leandro Centurión para evaluar la situación de la industria metalmecánica local, un sector golpeado por el alto costo de la energía, el repliegue de petroleras históricas en la provincia y la caída del consumo interno.

“Para pensar cómo recuperar el empleo, primero tenemos que escuchar a quienes producen. La pérdida de un puesto industrial no termina en la fábrica: repercute inmediatamente en el comercio, la vivienda y la salud de toda la ciudad”, sostuvo Zonza Nigro.

Durante el intercambio, se planteó una estrategia de doble prioridad para la ciudad: sostener a las pymes locales existentes y generar incentivos concretos para la llegada de nuevas inversiones.

Entre las principales propuestas para revertir el contexto actual, Zonza Nigro remarcó la necesidad de contar con una política industrial municipal activa: “Madryn debe crear las condiciones para que las empresas instaladas puedan invertir, atraer nuevos proyectos y avanzar decididamente hacia el fortalecimiento del parque industrial. Necesitamos una política local que facilite la radicación de inversiones y priorice la generación de trabajo digno”.

“Cuando la industria crece, ese movimiento se siente en cada barrio y en cada comercio de la ciudad. Recuperar el sector productivo es la única vía para reactivar el conjunto de la economía de Puerto Madryn”, concluyó.