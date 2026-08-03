LACTANCIA MATERNA - SALUD

Realizarán una jornada provincial de capacitación sobre lactancia materna

Enmarcada en el Plan Provincial de Primera Infancia «Chubut Crece», la Secretaría de Salud llevará a cabo una jornada provincial de capacitación y actualización sobre lactancia materna, destinada a personal de salud de diferentes hospitales.
La propuesta, realizada en el marco de la Semana y del Mes de la Lactancia Materna 2026 bajo el lema «Elegí amamantar. Elegí cuidarte vos y a tu bebé”, está destinada a personal de salud de toda la provincia, y se desarrollará bajo modalidad presencial y virtual desde los Hospitales de Puerto Madryn y Trelew.
En ese sentido, la Jornada Provincial tiene como objetivo fortalecer los conocimientos y las prácticas de promoción, protección y apoyo de la lactancia materna.

Encuentros y temáticas

Se efectuarán en el Hospital Zonal de Puerto Madryn, el martes 25 y miércoles 26 de agosto en el horario de 8.30 a 12.30 horas, en el marco de la preparación para la recertificación 2028 como Hospital Amigo de la Lactancia (HAL), y en el Hospital de Alta Complejidad “María Humphreys” de Trelew, el jueves 27 de este mes de 8.30 a 12.30 horas.
Además, el viernes 28 desde las 9 horas se realizará un amplio trabajo en terreno que contempla una recorrida y visita al Centro Pozzi de Puerto Madryn, y por los servicios del Hospital de Puerto Madryn vinculados a la lactancia.
Durante los encuentros se abordarán diferentes temáticas, entre ellas el rol de equipo de salud en la política de lactancia, beneficios de la lactancia y riesgos de fórmula/biberón, competencias prácticas: observación de una toma, dificultades frecuentes al amamantar, métodos de alimentación complementarios, extracción y conservación de leche materna, y código de sucedáneos y habilidades en comunicación.

Inscripción

Con el fin de organizar los espacios y la logística de la Jornada, los interesados en formar parte de manera presencial deberán inscribirse a través del siguiente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKd4A993TRgbDTbi7vTIklOdcPI0Qq4jxOVv4ne7WpYIp0gA/viewform?pli=1
Además, luego de culminar los encuentros cada uno de los participantes recibirán sus correspondientes certificados.

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