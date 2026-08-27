Quiroga irá a juicio por desvío de fondos de ATE



La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública logró que el caso sea elevado a juicio oral y público, se trata de una investigación contra el secretario general de ATE, Guillermo Quiroga, por presunta defraudación por administración fraudulenta, en modalidad de delito continuado.

La jueza de garantías de Rawson, Eve Ponce, hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y rechazó los planteos del defensor Oscar Romero durante la audiencia preliminar realizada en la Oficina Judicial de Rawson.

La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE DAP), a cargo del Fiscal General Jefe Lucas Papini, presentó la acusación y ofreció prueba documental, testimonial, informativa y pericial alcanzando los estándares necesarios para llegar al debate oral y público. También pidió limitar parte del material propuesto por la defensa, por considerarlo sobreabundante y sin pertinencia.

Según la investigación fiscal, Quiroga habría transferido fondos del gremio estatal a cuentas personales para solventar gastos de su grupo familiar. Contadores del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General analizaron información bancaria del período 2019, cuando el dirigente asumió la conducción de ATE, a fines de 2023, cuando se presentó la denuncia.