Provocó disturbios fuera de una escuela y ahora deberá donar elementos escolares



Un padre deberá realizar una donación de elementos escolares por provocar disturbios fuera de una escuela.

El hecho ocurrió el pasado 4 de agosto, cuando, fuera del horario escolar, se generó una pelea entre dos estudiantes menores de edad en las inmediaciones de la escuela. Ante la presencia del hombre reclamando en el establecimiento y su estado de alteración, intervino personal policial, que constató que llevaba entre sus ropas un arma blanca, la cual fue secuestrada preventivamente. Por disposición de la Fiscalía, permaneció demorado durante las horas procesales correspondientes.

La situación fue encuadrada como una contravención al Código de Convivencia Ciudadana. En el marco de la intervención, y como parte de la respuesta frente al hecho, el hombre deberá realizar una donación de elementos escolares, como medida orientada a reparar y transformar el impacto negativo generado por su conducta en una acción de carácter comunitario. El funcionario Blas Paci estuvo a cargo del procedimiento de reparación impulsado desde la Fiscalía, que contempla la entrega de los elementos escolares a una institución pública.

Desde el Ministerio Público Fiscal se destacó la importancia de abordar este tipo de situaciones de manera integral. De esta forma, se dio intervención durante el proceso a la Asesoría de Familia, el Servicio de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la División Policía Comunitaria.