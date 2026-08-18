Presentan un documental sobre los incendios en la Patagonia



Una nueva producción audiovisual del CONICET, lanzada por el Centro Científico Tecnológico (CCT) Patagonia Norte, aborda la problemática de los incendios forestales en la Patagonia desde una mirada científica, a través de la participación de especialistas del organismo que comparten sus investigaciones y aportes para tener una mayor comprensión y una mejor respuesta práctica (de prevención y restauración) frente a este tipo de eventos. La iniciativa busca vincular ciencia y sociedad, reafirmando el valor y el compromiso de hacer ciencia en territorio, donde los investigadores asumen un rol activo frente a los desafíos contemporáneos.

Los cuatro informes audiovisuales que componen la serie recorren distintos escenarios de la Patagonia argentina y buscan mostrar el compromiso del sector científico con la sociedad y las problemáticas regionales: “Hay saberes que los investigadores en estos informes comparten a la sociedad para generar prevención y concientización”, expresa la directora del CCT CONICET Patagonia Norte y una de las impulsoras del proyecto, María Celeste Ratto. Y agrega: “Lo que nosotros intentamos hacer también con estos informes es tener un repositorio de información para la ciudadanía, para que conozca cómo trabajamos, con qué compromiso lo hacemos y cómo nos involucramos para resolver los problemas que tenemos en la sociedad”.

Los episodios presentan y reflexionan sobre las causas e impactos de los incendios forestales, así como sobre las tareas de restauración ecológica, enmarcándolas como parte de la realidad en la región.

Los capítulos

El ciclo pone en primer plano el trabajo de equipos científicos que, en diálogo con sus comunidades, desarrollan conocimiento situado para la prevención, análisis y recomendaciones para la gestión del fuego. De los micros participaron los especialistas, Mariano Amoroso y Melina Páez, del IRNAD (CONICET-UNRN), Alma Tozzini, del IIDyPCa (CONICET-UNRN), Juan Paritsis, investigador en el INIBIOMA (CONICET-UNCo); Gustavo Villarosa y Débora Beigt, del IPATEC (CONICET-UNCo); Mario Pastorino, del IFAB (CONICET-INTA); y Javier Grosfeld, del Área de Proyectos Institucionales del CCT Patagonia Norte.

Los micros cuentan con imágenes tomadas durante los incendios ocurridos en la zona de Mallín Ahogado a principios de 2025 y del Parque Nacional Los Alerces. Las entrevistas realizadas se grabaron durante el verano de 2026 en la zona donde se produjeron los incendios que tuvieron impacto mediático a nivel nacional.

Se podrá acceder a estas piezas audiovisuales por los canales oficiales del CCT CONICET Patagonia Norte en su canal de YouTube y a través de sus redes sociales institucionales. (Fuente: CONICET)