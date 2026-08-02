Nuevas capacitaciones en el Teatro del Muelle de Madryn

Durante agosto, el Teatro del Muelle, ubicado en avenida Rawson 60 de Puerto Madryn, será sede de dos capacitaciones organizadas por la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Subsecretaría de Cultura. La primera estará a cargo del reconocido baterista Jorge Araujo y la segunda será dictada por el dramaturgo y director José María Muscari.

El jueves 6, a las 20 horas, Araujo brindará la masterclass “Qué estudié y cómo lo apliqué”, en la que compartirá su experiencia, conocimientos y recorrido profesional. La actividad se desarrollará en el marco de la gira de su espectáculo “30 años de canciones”, proponiendo un recorrido por sus vivencias y aprendizajes a lo largo de su carrera.

El valor de la capacitación es de 15.000 pesos y las reservas pueden realizarse al 1132194874.

Cabe destacar que Araujo tocó junto a destacados artistas como Armando Manzanero, Alejandro Lerner, Luis Salinas, Willy González, Pollo Raffo, Juan Cruz Urquiza, Mono Fontana, Adrián Iaies, F. Rivero, G. Moretto, Fat Fernández y E. Beilin, participando tanto en presentaciones en vivo como en grabaciones.

Además, integró el Lito Vitale Cuarteto, con el que grabó los discos Viento Sur (1990) y La Excusa (1991), realizando giras por Latinoamérica y Europa. En 1992 grabó «Monos con navajas 2», con el guitarrista Scott Henderson como invitado. Tres años más tarde se incorporó a Divididos, una de las bandas más importantes del rock argentino, con la que registró los discos Otroletravaladna (1995), Gol de Mujer (1998), Narigón del Siglo (2000), Vengo del Placard de Otro (2002) y Vivo Acá (2004). Durante ese período también compartió escenario con Luis Alberto Spinetta, León Gieco, Javier Malosetti, Jaime Torres y Pappo.

Creatividad y herramientas para la escena

El domingo 16, de 11 a 13 horas, será el turno de José María Muscari, quien ofrecerá, por única vez, una charla-clase que combinará teoría y práctica.

Durante las dos horas de encuentro, el creador de exitosas obras teatrales como Sex, Perdidamente y Casa Valentina, entre otras, compartirá sus herramientas de creación. La propuesta está destinada a personas con o sin experiencia que deseen potenciar sus mecanismos creativos, tanto arriba como abajo del escenario.

Entre los contenidos se abordarán la actuación y el signo personal, la idea maestra, el marketing creativo y la lógica de la creación. Las consultas e inscripciones pueden realizarse al 2804678622.

Además de su reconocida labor como dramaturgo y director de escena, Muscari participa en muchas de sus producciones en el diseño escenográfico y la composición teatral, desarrollando una amplia variedad de formatos estéticos. Asimismo, presenta sus espectáculos en distintos circuitos, alternando entre la autogestión, el teatro oficial, el comercial y el independiente.