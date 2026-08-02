CEPA - COPARTICIPACIÓN - RECURSOS NACIONALES - RON - TRANSFERENCIAS A LAS PROVINCIAS

Chubut entre las más beneficiadas en la transferencia de fondos nacionales

Solo seis provincias recibieron un incremento superior al 9% en la transferencia de Recursos de Origen Nacional, exhibiendo a Tierra del Fuego (+9,8%), Catamarca y Neuquén (+9,7%) como las más beneficiadas, y detrás se ubican Santa Cruz (+9,6%), Río Negro (+9,5%) y Chubut (+9,4%). Asimismo, Chubut lidera la lista de provincias en cuanto a coparticipación federal en el mes de julio, con un incremento real del 9,2%.

Así surge del último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), acerca de las transferencias a las provincias por recursos tributarios de origen nacional y transferencias de coparticipación.

De acuerdo a los datos del CEPA, en julio de 2026, se observa un importante incremento interanual de los Recursos de Origen Nacional (RON) de 7,4% en términos reales comparando con julio de 2025 donde había aumentado 9,8% real interanual (considerando una inflación en julio de 2,0%).

Por su parte, la Coparticipación Federal de Impuestos exhibió una mejora de 7,5% real interanual comparando con julio de 2025 donde había aumentado 6,8% real interanual.

En cuanto a la recaudación del IVA, en julio de 2026 volvió a registrarse una caída interanual marginal en términos reales, de 0,2%. Esto evidencia un comportamiento magro de las actividades económicas vinculadas al mercado interno y al consumo.

Por su parte, el Impuesto a las Ganancias mostró una importante mejora interanual de 19,8% vinculada al anticipo de personas jurídicas y a las declaraciones juradas de personas físicas.

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