Chubut promociona su oferta de turismo aventura en Brasil



El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo participan, junto a empresas provinciales, en la «Fishing Show Brazil 2026», el evento más importante de pesca deportiva, náutica y turismo al aire libre de América Latina, que se desarrolla desde este 30 de julio al 1 de agosto en el Centro de Exposiciones en la ciudad de San Pablo, Brasil.

La delegación chubutense está integrada por las empresas Patagonia Trout, Entre Senderos y Lago 5 Lodge que presentan la amplia oferta provincial vinculada a la pesca deportiva y al turismo de aventura, buscando posicionar a Chubut como uno de los principales destinos de naturaleza de la Patagonia.

Durante las jornadas de la feria, las empresas mantendrán reuniones comerciales con operadores turísticos, agencias de viajes, medios especializados y referentes del sector, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de negocios, fortalecer vínculos comerciales y captar visitantes interesados en experiencias de pesca deportiva, navegación, trekking, actividades al aire libre y turismo de naturaleza. La «Fishing Show Brazil» reúne a fabricantes, operadores, marcas y profesionales de toda la región, consolidándose como el principal espacio de negocios e intercambio para la industria de la pesca deportiva y el turismo outdoor en América Latina.