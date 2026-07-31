Villarruel irónica contra Milei

La Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, cuestionó duramente este jueves a Javier Milei luego de que retwitteara un post de la diputada Lilia Lemoine en el cual acusa a la titular del Senado de tener acercamientos con el peronismo y de respaldar el juicio político contra el Presidente.

Villarruel le respondió a un usuario en la red social “X” que le compartió una captura de pantalla donde resalta el respost de Milei al tweet de Lemoine. “¿Esta locura galopante la retwitteo el presidente? Parece contagioso el delirio”, escribió la vice.

En otro posteo disparó: “El presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez. Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo”.

“Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”, lanzó irónicamente.