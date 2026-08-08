Murió Jorge, el padre de Lionel Messi

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, falleció a los 68 años. El deceso se produjo en un sanatorio de la ciudad de Rosario, donde estaba internado tras atravesar una larga enfermedad.

Empresario y representante del capitán de la selección argentina, Jorge fue una figura determinante en la vida personal y en la carrera profesional de su hijo. Marido de Celia Cuccittini, y padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, se convirtió en el pilar que ordenó todas las obligaciones del futbolista fuera del campo.